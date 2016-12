No dia da grande abertura a marca oferece descontos exclusivos aos verdadeiros fashion lovers

FOREVER 21 CHEGA A LISBOA NO DIA 29 DE OUTUBRO!

Boas notícias para todos os fashion lovers! Uma das mais reconhecidas e independente marca de moda, Forever 21, chega finalmente a Lisboa. A grande abertura está marcada para o dia 29 de Outubro, pelas 11h00, no Centro Colombo.

A inauguração da Forever 21 será um evento com muita música, muita moda e muitas surpresas! Neste dia especial, a Forever 21 vai oferecer vouchers com 50% de desconto a todas as pessoas que entrem na fila até às 11:00. O desconto é apenas válido para o dia da grande abertura.

Forever 21 começou a sua viagem em 1984 num dos maiores epicentros da moda – Los Angeles, Califórnia. O que torna a marca única é o ambiente de loja cativante e emocionante sempre com as últimas tendências da moda feminina e masculina, para todas as idades, a preços acessíveis.

Num espaço de 1000 m2 no Centro Colombo, a Forever 21 oferece um novo mundo de moda onde é possível encontrar um estilo único para cada ocasião e completá-lo com acessórios originais. Preparem-se para a primeira experiência de compras e estejam presentes às 11:00 para o grande evento da temporada!