pub

A nova campanha da marca portuguesa conta com materiais como a camurça, o couro e o veludo, que dão origem a peças de bijutaria que podem ser usadas de forma versátil e alternativa. Poderá contar com pins em forma de flor que tornarão os seus looks mais criativos, chokers que servem de pulseira e com conjugações brilhantes entre cores vivas e tons mais neutros. Flower Shower apela à criatividade, à irreverência e à modernidade de cada uma de nós.



Joana Pinheiro Rodrigues