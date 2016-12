Fine&Candy apresenta The Catwalk Collection

Fine & Candy, marca portuguesa de estacionário produzido artesanalmente, tem a honra de apresentar anualmente – no Outono e na Primavera - duas coleções. «Catwalk» é o nome da mais recente coleção pensada para uma acolhedora estação Outono/Inverno! "Candice", "Naomi", "Heidi", "Kate", "Claudia" e "Cindy" são produzidos manualmente com capa em autêntico pêlo macio e em reconfortantes e harmoniosas cores, ideais para enfrentar o frio do Inverno.