«Fast. Foward. Play. Again.» A necessidade de parar (Stop) e a noção de tempo inspiram Faísca na coleção do próximo verão.

pub

«Aqui chegados, o que ficou? O que se segue? Qual o caminho? O que importa: o mundo, eu, o outro? Que valores subsistem? Refugiamo-nos de quem? Que guerra é a nossa? Que crise vivemos? Que moda é esta? Retro? Tudo depende da perspectiva em que se olha.» São estas perguntas que servem de ponto de partida para a coleção Stop, uma proposta assente na ideia de que a máquina do tempo não pára. Para Faísca, somos a soma do que vivemos, do que aprendemos.





A coleção prima pelos materiais fortes como cabedal, cupro, lyocell, veludo e viscose, apostando em padrões com pathwork, riscas em formatos plissados, que sobressaem nos tons amarelo sol, azul indigo, branco giz, camel, mel, verde militar e verde recife.