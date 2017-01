pub

Luna, a primeira filha do cantor John Legend e da modelo Chrissy Teigen, celebrou 9 meses com um look Laranjinha, marca de roupa infantil 100% portuguesa, que nasceu no Porto há 36 anos. Os pais partilharam nas suas contas oficias de Instagram fotografias da bebé, a vestir algumas das peças da marca com flores.





A escolha foi um babygrow da coleção outono / inverno 2016-17, disponível em duas cores: crú e rosa. O modelo é em malha aveludada, com gola, encaixe no peito e pés em tecido. Veja a coleção dois em um da marca, na galeria acima.