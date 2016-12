pub

A HOOP Colection, coleção inspirada nas argolas dos anos 90, é o resultado da parceria entre a baby bloguer Fernanda Velez e a marca de joias OMNIA. A nova coleção conta com 40 peças em prata e de prata banhada a ouro e já está a fazer sucesso. A elevada procura registada na Anselmo 1910 do Chiado, onde a coleção está em comercialização desde dia 28 de Outubro, é prova disso.

Mãe de duas meninas, Fernanda Velez é a autora do Blog da Carlota, o mais bem sucedido baby blog português. Fernanda Velez tornou-se numa it girl e os seus conselhos, sugestões e looks são seguidos através do blog e das redes sociais por milhares.

A bloguer, sempre atenta às novidades de moda, explicou-nos que "as argolas que são uma tendência desta estação e os brincos também voltam a estar em evidência. As pessoas vão-se apercebendo disso nas revistas, nas montras e no streetstyle. De repente, aparece uma coleção que responde exatamente àquilo que as pessoas procuram", considera Fernanda Velez.

"A Fernanda Velez agarrou na tendência dos aros metálicos, um dos requisitos impostos nas passerelles das semanas da moda de Paris e Nova Iorque. É notável o cunho pessoal da Fernanda que nos deixa sempre rendidas e que está presente em cada peça da HOOP", sublinha a OMNIA.