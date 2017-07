Depois de ter esgotado duas vezes, no início do ano, está de volta a nova coleção de Rihanna para a Fenty by Puma, desta vez nos tons do verão. O primeiro e o segundo lançamento já tinham sido um sucesso um pouco por todo o mundo, por isso a marca decidiu voltar a juntar-se à cantora para repetir a proeza e reforçar a ligação criativa que mantém há várias estações. Os chinelos vão estar disponíveis em três novos tons pastel: o Cool Blue, o Bay e o Orchid Bloom.

O modelo vai estar disponível a partir do dia 13 de julho, no site da Puma em www.puma.com.