pub

Ondas flutuantes, olhos hipnóticos, espelhos que refletem formas e líquidos em um mundo surreal, onde os óculos de sol HypnoShine são modelados e coloridos por ilusões óticas oscilantes.

Infundidos pelas ondas gravitacionais no espaço, que inspiraram a Coleção Feminina FENDI para a temporada Outono/Inverno 2016-17, estes novos óculos de sol apresentam linhas flúidas mas ao mesmo tempo gáficas enriquecendo a sensualidade sofisticada das armações ultra-planas. Revelados neste ambiente dinâmico feito de motivos em movimento, os óculos de sol HypnoShine aparecem em um microcosmo moderno mas também giratório.