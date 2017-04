A t-shirt feminista da Dior: ‘We Should All Be Feminists’ no desfile de Alta Costura de Paris. Chiara Ferragni, Rihanna e Natalie Portman foram algumas das celebridades que aderiram.

‘Our minds, our bodies, our power’: No desfile Prabal Gurung de Nova Iorque

‘Break Down Walls’: No desfile Prabal Gurung de Nova Iorque

‘Girls just want to have fundamental rights’: No desfile Prabal Gurung de Nova Iorque

Desfile de Public School, na semana de moda de Nova Iorque: bonés com o slogan ‘Make America New York’, fazendo referência ao usado por Donald Trump durante a campanha eleitoral ‘Make America great again’. Uma tentativa de passar a mensagem de tolerância e diversidade.

A pulseira no desfile de Tommy Hilfiger: Imran Amed, director da publicação Business of Fashion fez um apelo a todos os criadores, modelos e celebridades para que usassem um lenço atado ao pulso como forma de protestar o veto migratório de Donald Trump

Karl Lagerfeld foi quem abriu as portas ao feminismo com o desfile outono-inverno da Chanel na Semana da Moda de Paris, em setembro de 2014. Cara Delevingne, Gisele Bündchen, Kendall Jenner e Gigi Hadid lideraram o ‘protesto’ que protagonizou o final do desfile, no qual todas as modelos surgiram com cartazes com frases de apoio ao universo feminino.

Desde então, os apelos ao feminismo têm sido uma constante no mundo da moda, nomeadamente a nível internacional. Ainda assim, foi sobretudo com a presença de Donald Trump na Casa Branca, e após as suas políticas serem postas em prática, que os ecos feministas dispararam. Na verdade, 2017 tem-se revelado um ano bastante forte em notícias ligadas ao mundo da política e dos direitos humanos. A Women’s March, que teve lugar em Washington, teve réplicas em todo o mundo e foi uma das maiores demonstrações de descontentamento público dos últimos tempos.

A Dior tem sido uma das marcas mais associadas a este movimento feminista, tendo criado uma T-shirt que se tornou uma das mais usadas em todo o mundo.

Na Semana da Moda de Alta-Costura de Paris, no desfile Tommyland de Tommy Hilfiger, em Venice Beach (Los Angeles), nas Semanas de Moda de Nova Iorque, Madrid e agora novamente em Paris, pudemos assistir a vários momentos que retratam todo este sentimento. E não falamos apenas das passerelles. Também nas imagens de Street Style que foram sendo divulgadas se notou uma preocupação em passar a mensagem de empoderamento da mulher.

Um pouco por todo o mundo têm desfilado T-shirts com as mais diversas frases, lenços atados aos pulsos e tantas outras iniciativas e formas de proclamar a favor dos direitos das mulheres.



Por Ângela Mata