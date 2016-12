pub

A marca portuguesa Felmini apostou numa coleção versátil, feminina e edgy para este outono. Modelos com tachas, tiras, com formatos originais (em cano alto, ou salto raso) e com cores que são fáceis de conjugar com os looks de outono, como o preto, o castanho e o cinzento. Percorra a galeria e veja a coleção.