FashiON You no Aqua Portimão

FASHIONYOU irá decorrer entre os dias 15 e 19 de abril no Aqua Portimão e reunirá várias caras conhecidas em volta dos temas do momento: tendências de moda, alimentação saudável, fitness, cuidados de beleza e muito mais.



A inauguração do FASHIONYOU conta com a presença da apresentadora Isabel Silva e do casal Marco Costa e Vanessa Martins, que irão comprovar que um estilo de vida saudável está ao alcance de todos.

O espaço FASHIONYOU estará instalado no piso 1 e funcionará das 12h00 às 22h00, a participação em todas as atividades é gratuita e realizada mediante inscrição no local. Durante os cinco dias, todos poderão usufruir de múltiplas actividades:

Make Up Corner – sessão de make-up individual, onde profissionais especializadas darão conselhos personalizados e ajudarão a esclarecer as maiores dúvidas para uma maquilhagem perfeita.

Skin Care Corner – um espaço de aconselhamento sobre cuidados com a pele e tratamentos de beleza, onde será possível aprender tudo sobre a rotina para ter uma pele perfeita.

Detox Corner - neste espaço estarão disponíveis várias bebidas detox e serão disponibilizados conselhos e dicas sobre os melhores ingredientes para combinar conforme as situações: de manhã, antes ou depois de um treino, dados as bases para que todos possam fazer os seus sumos em casa.

Lounge e Fashion Talks: Um espaço multifuncional desenhado para um momento de pausa onde os visitantes podem relaxar enquanto saboreiam o seu detox ou a aguardar a sua vez para o corner beauty & make up. É também este espaço que vai acolher Workshops e Talks, sobre vida e alimentação saudável, beleza, make-up, moda, tendências e fitness, com as mais famosas bloggers, youtubers e instagramers do momento.





No final da experiência, todos os visitantes podem ainda tentar a sua sorte, com a garantia de levar sempre um prémio para casa - garrafas para desporto, braçadeiras desportivas para telemóvel, gift cards Aqua Portimão e vales desconto ou ofertas das lojas do Centro Comercial.

