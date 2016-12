pub

Farfetch, um site internacional de moda, lança uma coleção cápsula exclusiva em parceria com a Aquazzura, uma marca Italiana, essencialmente de sapatos. A coleção foi concebida pelo conceituado designer Edgardo Osorio, membros da indústria da moda e ainda alguns parceiros da Farfetch: Holli Rogers of Browns, Claire Distenfeld of Fivestory, Pascaline Smets of Smets and Princess Deena Al-Juhani Abdulaziz.

Veja aqui o vídeo oficial da coleção!