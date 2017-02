pub





A famosa família Hadid continua a dar cartas no mundo dos negócios. Depois do sucesso de Gigi e Bella Hadid nas passarelles e de o irmão Anwar ter iniciado também carreira como modelo, agora é a vez da meia-irmã Alana se juntar ao pai Mohammed Hadid na criação de uma linha de óculos.Esta foi a forma perfeita de juntarem o útil ao agradável, já que ambos têm uma paixão por óculos. 'Nós adoramos óculos - se olharem para a conta de Instagram do meu pai, verificam que ele usa óculos em todas as fotografias', revelou Alana Hadid.A ideia é que cinco por cento dos lucros desta coleção sejam doados à