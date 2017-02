pub

Fotografadas por Amy Troost, as modelos Shelby Hayes e Vera Van Erp são as estrelas da nova linha denim da Mango. A campanha, que acaba de ser revelada, mostra algumas das peças que serão tendência na próxima estação estival. A ganga ganha estampados criativos, com um lettering cool, e as peças ganham comprimento e volume. A silhueta é, regra geral, mais larga e menos skinny, e o espírito rock & roll é evidenciado nas tachas e aplicações que chegam aos blusões, e aos rasgões que assumem protagonismo nos jeans.