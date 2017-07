Ainda estamos em pleno verão, mas não há nada melhor do que sabermos o que vamos querer vestir daqui a uns meses. Em exclusivo para a Máxima, a Primark revela o preview daquilo que será a coleção do próximo outono/inverno. Nesta estação, a marca celebra a individualidade e a diversão, dois conceitos que se refletem nas imagens de campanha – na qual a modelo Kirstin Liljegren é a musa fotografada por James 'Buzz' White - através de contrastes cromáticos intensos e de uma avalanche de padrões e texturas. Tudo é possível e cada mulher pode (e deve) vestir-se segundo a sua personalidade.

Nos padrões, há diversidade: do regresso do tartan à permanência dos florais, as peças são cada vez mais divertidas, mesmo que em plena estação fria. Nos materiais, houve um aumento da preocupação com a qualidade e predominam as peças em lã, bombazina, tule, vinil, tricotados manuais, bordados, rendas e lantejoulas. Assistimos ao regresso delicado da tendênciaoversized, nas camisolas volumosas, no comprimento dos vestidos ou até mesmo no acabamento dos jeans (mantêm-se os folhos e os cortes largos nas bainhas). Nas cores, é evidente o contraste entre o poder dos tons metálicos e a delicadeza dos tons pastel.

Destaque ainda para o fato, look-chave da coleção, que chega para quebrar todas as barreiras sobre onde, como e por quem este deve ser usado. Ou como a moda o roubou à sala de reuniões e o reinventou nas ruas.