Inspirada em histórias de mulheres que mudaram as suas vidas para correrem atrás do que queriam fazer e sonhavam ser, a nova coleção da Parfois celebra a individualidade e surge com o nome #Herself – um ponto de viragem no universo da marca.

Esteticamente, é provavelmente a coleção mais interessante do percurso da Parfois, que esta temporada nos leva a descobrir contrastes de texturas e materiais, além de detalhes inesperados nos acessórios (missangas e pelo!) que acrescentam sentido de humor ao inverno.

As influências foram várias, a começar pela de Manuela Medeiros, a fundadora da marca portuguesa, que quis criar uma marca de acessórios e conseguiu construir um império com mais de 700 lojas em 64 países. Na apresentação da coleção ouviram-se os testemunhos da pintora (e ex-jornalista) Ana Mesquita, da artista Maria Ana Vasco Costa e das empresárias Ana Borges e Mariana Duarte Silva, que fundou o Village Underground – são as mulheres de agora, com uma visão de modernidade, e que inspiram a Parfois. Foram elas que vieram contar, através das suas estórias, a história da Parfois para esta estação.