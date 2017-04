Eva Mendes fez a primeira aparição pública em seis meses na apresentação da nova coleção lançada em parceria com a marca norte-americana New York&Company O evento decorreu em Miami e a atriz surgiu com um vestido da coleção que agora foi apresentada. 'É muito bom poder estar na abertura de mais lojas, sobretudo na área de Miami. Eu nasci em Miami, por isso esta cidade é-me bastante querida', revelou Eva Mendes.De recordar que a atriz não tem surgido em nenhum evento desde que se soube que estava grávida da segunda filha. Nem mesmo ao lado de Ryan Gosling (pai das filhas), na última cerimónia dos Óscares, Eva Mendes apareceu. Os dois têm duas filhas, Esmeralda e Amada, e é com elas que a atriz tem estado mais resguardada.