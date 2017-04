pub





A primavera da Tommy Hilfiger revisita os anos 90 e traz de volta o logótipo da marca desta década para algumas das peças da coleção Tommy Jeans 3.0 . Os modelos Lucky Blue Smith, Anwar Hadid e Sofia Richie (filha de Lionel Richie) são os influencers que o designer Tommy Hilfiger escolheu para contar a história desta primavera.

Fotografados em Los Angeles pelo instagramer Bryant Eslava, estes protagonistas "representam o espírito jovem e rebelde dos anos 90, levam-no ao centro da campanha ao mesmo tempo que trazem a imagem da cultura pop de hoje", revela Hilfiger em comunicado de imprensa. "Voltar a essa era traz-me memórias fabulosas – desde as nossas primeiras colaborações com músicos e celebridades à nossa paixão contínua em celebrar a cultura pop", continua.