O criador português Diogo Miranda apresenta a sua nova plataforma online , de estilo moderno e minimalista, onde pode encontrar à venda as diversas peças das diferentes coleções do estilista, combinando a elegância das roupas com a rapidez da compra, devido ao fácil acesso que aproxima o cliente à marca. Veja as fotos das várias coleções do Diogo Miranda, escolha e compre a sua preferida.