Estes são os signos mais compatíveis para relações amorosas

PEIXES (19 de fevereiro – 20 de março) Os nativos deste signo são muito sensíveis e intuitivos e procuram alguém que consiga compreender e lidar com as suas emoções. Enquanto signo da água, os mais compatíveis são outros signos do mesmo meio. O signo ideal para uma relação: Caranguejo ou Escorpião.