Já sabíamos que o designer tinha uma queda especial para desenhar sapatos extravagantes. Depois da última colaboração com a cantora Rihanna, que resultou numa coleção em ganga com peças como botins-calça à venda por cerca de €3500 ou sandálias gladiador com joias incrustadas que chegavam aos €2000, chega agora um novo lançamento polémico.

São umas botas em fúchsia feitas em colaboração com a marca de cristais Preciosa, cujo valor chega aos €5000, e que foram apresentadas na loja do designer em Praga, República Checa, no início da semana.

Com mais de cem cristais, este par único de botas-stiletto está coberto de pompons e serve de teaser à exposição de The Art of Shoes, que está a chegar ao Museu Kampa, em Praga, onde ficará até novembro.

Além desta novidade, Blahnik produziu 20 exemplares de um dos seus modelos mais icónicos, o clássico Hangisi, com renda da República Checa e cristais Preciosa, em honra das raízes checas do próprio designer.