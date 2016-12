pub

A coleção Waitsfield apresenta o modelo Sugarbush a típica bota de montanha com um design intemporal, pensada para as aventuras urbanas mas sem esquecer o trilho e as montanhas que estão na génese da Merrell. Confortáveis, robustas e trendy, as botas Sugarbush apresentam gáspeas em pele premium à prova-de-água, entressola em Eva, para uma maior absorção do impacto, sola exterior Vibram e interiores com a tecnologia M Select™ FRESH que previne a criação de odores proporcionando uma respiração otimizada.





Para os mais pequenos, a Merrell sugere as novas botas Alpine, ideais para todos os momentos nesta estação fria. Graças às gáspeas à prova-de-água, sola com tecnologia M-Select GRIP para maior tração e um sistema de fecho facilitado, os pés dos mais novos vão estar protegidos, secos e confortáveis durante todo o Inverno.