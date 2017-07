Sapatos, carteiras, vestidos e acessórios que se tornam virais. Um pouco por todo o mundo, as influencers partilham imagens ao segundo, lançando tendências de moda a cada post. Foi o caso de The Frugality (@thefrugality), Josie ldn (@josieldn), Olivia Laura (@olivialaura_), Sophia Bass (@sophiabass) e Sinead Crowe (@sineadcrowe) que esta semana partilharam fotografias com o mesmo vestido branco: uma das peças da última coleção da marca britânica River Island (à venda para Portugal através do site). Nos minutos que se seguiram, não só esgotou na loja online como nas lojas de rua.

As imagens dos posts estão em baixo.