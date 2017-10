Começou por ser visto no streetstylede Copenhaga, cidade natal da marca, passou por Espanha e chegou à passerelle da Semana de Moda de Londres. Trata-se do modelo Bijou, da Ganni, uma das etiquetas do momento. O vestido bucólico e algo vitoriano já foi usado por it-girls como Emili Sindlev e também por outras caras conhecidas do streetstylecomo Blanca Miró e Camille Charrière.

A Ganni é uma marca dinamarquesa dirigida pelo diretor criativo Ditte Reffstrup. Inspirado no conforto e sem esquecer a herança escandinava, desenha peças fáceis de usar, como este vestido, malhas e básicos elegantes, mas sempre com um twist original.

Ideal para combinar com uns ténis vintage, este vestido permite criar combinações diferentes, que podem ser usadas do dia para a noite. É por isso que é um dos mais desejados das ‘fashioninsideres’. Custa menos de €300 e está à venda em www.mytheresa.com.