Depois de colaborações com marcas como a Balmain ou a Versace, a H&M anunciou no início do verão que se juntaria a Erdem para uma nova parceria. A marca do designer com o mesmo nome é conhecida pelos seus padrões florais vibrantes em tecidos delicados e por conjugar elementos femininos com pormenores mais arrojados.





O fotógrafo Michal Pudelka, responsável por fotografar a campanha, procurou "criar um lookbook com um twist" ao adicionar elementos-surpresa e detalhes que realçassem a atmosfera da coleção, como foi o caso das flores que são oferecidas aos modelos por alguém do exterior da fotografia. Pudelka lançou também uma série de imagens únicas, inspiradas nos retratos de família, onde modelos se juntam a atores em fotografias de grupo. Na campanha participaram os modelos Saskia de Brauw, Imaan Hammam, Fernando Cabral, Neels Visser e Tony Ward acompanhados pelos atores Ruby Dagnall, Tom Rhys Harries, Hero Fiennes Tiffin e Harriet Walter.





Esta nova colaboração inclui peças para homem e mulher que representam fielmente o ADN da Erdem – desde vestidos floridos mais formais aos blazers em tweed, tudo parece ter saído de um dos desfiles da marca. Os preços vão dos €24,99, por um gancho de cabelo, até aos €249, para os casacos.