Dior Catwalk: The Complete Collections, Thames & Hudson

Nas últimas sete décadas a Dior fez subir às passerelles de Paris e do mundo mais de 180 coleções. Agora que comemora 70 anos de existência, a casa francesa quis contar a sua história e reunir as mais bonitas fotografias dos seus desfiles de alta-costura (a começar em 1947), além de todas as criações de prêt-à-porter da Dior, desde os irreverentes tempos de John Galliano até às coleções femininas (e com mensagens feministas) de Maria Grazia Chiuri.

O texto é assinado por Alexander Fury, ex-diretor da revista Love e atual editor de Moda do jornal The Independent. E é acompanhado por uma seleção de imagens que marcam a história da moda: a narrativa faz a cronologia dos momentos mais importantes da maison, desde a criação do New Look em 1947 por Christian Dior à liderança criativa de Yves Saint Laurent (apenas dez anos mais tarde, depois da morte de Dior em 1957), à revolucionária direção de Raf Simons. A publicação dedica mais de 250 páginas à fase Galliano, altura em que a Dior experimentou o lado mais excêntrico e teatral da moda – e um dos mais interessantes do ponto de vista estético.

Editado pela Thames & Hudson, o livro já está disponível online, €40

Betak: Fashion Show Revolution, Phaidon

Para Alexandre de Betak, a moda tem de nos fazer sonhar. Desde 1990, altura em que fundou o Bureau Betak, uma agência que explora o universo da moda e das artes, que o designer francês tem criado os mais incríveis cenários para nomes como Christian Dior, Viktor and Rolf e John Galliano.

Agora, a Phaidon acaba de editar um livro que volta ao início da década de 90 para recuperar os seus projetos mais especiais. A publicação divide-se em quatro capítulos (In Situ, The Set, Lighting e Performance), que reúnemmais de 450 imagens dos cerca de 900 desfiles produzidos por Alexandre de Betak. Além dos cenários, no livro descobrimos ainda fotografias inéditas de bastidores, as referências que mais o inspiraram nas últimas duas (quase três) décadas e entrevistas com Laura e Kate Mulleavy, fundadoras da Rodarte, e com o curador de arte Jeffrey Deitch.

Betak: Fashion Show Revolution vai estar disponível a partir de 25 de setembro, €75