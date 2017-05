O pesadelo da escolha dos tamanhos nas compras online está a chegar ao fim e tudo graças à marca espanhola! Saiba do que estamos a falar.

A Zara acabou de lançar no seu website uma nova ferramenta de apoio para a auxiliar na escolha do tamanho certo. Basta inserir a sua altura e peso (depois de selecionar os seus artigos preferidos) e é imediatamente calculado o tamanho certo.

Veja como funciona a nova ferramenta em 3 passos



1. Clique na bola azul onde diz "Qual é o meu tamanho?".



2. Insira a sua altura, o peso e as especificidades de ajuste (largo, justo ou à medida).