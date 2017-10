Por Máxima, 29.09.2017

A nova carteira da Zara tem um design muito peculiar, mas as editoras de moda confessam-se rendidas ao acessório que já está um pouco por toda a Internet. Se o pelo falso à primeira vista não agradaria a toda a gente, a verdade é que a cor mais neutra da carteira promete que esta será um complemento fácil de conjugar com vários looks.