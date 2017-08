Se fosse criado um prémio para carteira mais popular do verão, provavelmente seria ganho pela Cult Gaia, a marca americana de acessórios – ou, mais especificamente, pela Ark, a carteira criada por Jasmin Larian que está a agitar a Internet. No Instagram são poucas as bloguers que ainda não publicaram fotografias com o cestinho na mão, e a carteira também já está no armário de Jessica Alba, Gigi Hadid e Emily Ratajkowski.

Em verga ou em acrílico preto, branco, azul ou rosa, a Ark existe em dois tamanhos: o mais pequeno, que está disponível por de €108 ou o maior, por €116. A carteira já está esgotada no site de compras Net-a-Porter.com, mas a boa notícia é que pode encomendá-la para Portugal através do site da marca.