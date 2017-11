"A moda e a religião sempre estiveram interligadas, inspirando-se e informando-se mutuamente", esplicou Andrew Bolton, curador do The Costume Institute. "Embora esta relação seja complexa e muitas vezes contestada, deu origem a algumas das criações mais inventivas e inovadoras na história da moda."



Todos os anos, em maio, somos surpreendidas com o tema e os looks da Met Gala e o próximo ano não será exceção. O Metropolitan Museum de Nova Iorque confirmou hoje que a próxima exposição e correspondente gala, marcada para 8 de maio de 2018, terão como tema a relação entre a moda e a religião."A moda e a religião sempre estiveram interligadas, inspirando-se e informando-se mutuamente", esplicou Andrew Bolton, curador do The Costume Institute. "Embora esta relação seja complexa e muitas vezes contestada, deu origem a algumas das criações mais inventivas e inovadoras na história da moda."

O evento solidário, que está desde sempre ligado à Vogue norte-americana, tem como objetivo angariar fundos de apoio ao Costume Institute, do Met Museum de Nova Iorque, e é um dos eventos mais esperados do ano. Apesar da relação da moda com a religião já ter sido tratada por alguns criadores, como Jean Paul Gaultier, Riccardo Tisci ou John Galliano, este é um tema que gera sempre controvérsia.