Para celebrar os 25 anos da sua icónica marca de sapatos, Christian Louboutin juntou-se ao criador de alta-costura Sabyasachi Mukherjee para criarem uma coleção exclusiva de 19 pares de sapatos (15 de mulher e 4 de homem). Adornadas com retalhos de saris e fitas do arquivo do designer indiano, cada criação é completamente única e original.





O designer de calçado mencionou ainda a importância de "casar pontos de vista diferentes" e de colaborar com artistas de outros contextos culturais. Louboutin, que defende que os materiais e as técnicas indianas são os melhores e mais bonitos do mundo, quis criar uma coleção que desse a conhecer esse mesmo universo. A nova linha de sapatos ficará disponível no Harrods a partir de 11 de outubro.