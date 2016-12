pub

A ESAD – Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos marca presença na plataforma BLOOM do Portugal Fashion desde 2010. Com mais de 25 anos de história, é hoje uma escola de referência na formação em design, em todas as suas vertentes. O curso de Design de Moda, coordenado por Maria Gambina, confirma a regra. Para além de uma efetiva ligação à indústria, atenta à realidade produtiva, às inovações tecnológicas e às alterações sociais e culturais, a ESAD promove o desenvolvimento da criatividade e da dimensão autoral do trabalho dos estudantes, procurando a afirmação de identidades criativas. A ESAD é hoje visitada pelo grupo INDITEX para a captação de novos talentos, que se têm afirmado em inúmeros concursos de âmbito nacional e internacional. Catarina Ferreira, Eduardo Amorim e Tânia Nicole foram distinguidos com o 1º prémio em três edições consecutivas do Prémio Europeu de Moda, ACTE (Itália). As várias presenças na plataforma Sangue Novo da ModaLisboa têm também levado estudantes da ESAD a palcos internacionais, da Duomo Academy em Milão (Sara Santos) ao FashionClash Festival na Holanda (Tânia Nicole, Catarina Oliveira e David Catalán). A estas distinções somam-se as conquistadas ao longo dos anos em concursos nacionais de referência, entre eles o Acrobactic e o Portuguese Fashion News da Modtíssimo, onde estudantes da escola foram várias vezes galardoados com primeiros prémios.