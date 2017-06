A Chinati Foundation, um museu de arte único com obras de arte de larga escala em Marfa, Texas, recebeu uma série de eventos em livestream, desenvolvidos em resposta à coleção de arte da fundação. Um deles foi a exibição do L.A. Dance Project – um grupo fundado em 2012 pelo coreógrafo e dançarino Benjamin Millepied, que contou com a colaboração especial de Ermenegildo Zegna. Os figurinos vestiram fatos Ermenegildo Zegna Couture feitos à medida pelo diretor artístico, Alessandro Sartori.





A colaboração especial para este guarda-roupa de dança surgiu da paixão de Alessandro Sartori pelas artes e de um desejo de colaborar com o amigo de longa data Benjamin Millepied, cofundador do L.A. Dance Project. Os tecidos leves usados, numa paleta de cor discreta de cinzento, branco-ótico, azul-índigo e camel, foram criados com misturas exclusivas de seda e jersey facilitando a fluidez dos movimentos.





"A coreografia extraordinária que o Benjamin criou para este espetáculo inspirou-me no design de uma multitude de looks leves em seda hiperextensível, uma vez que na minha imaginação via os dançarinos a voarem durante a performance", diz Alessandro Sartori sobre este novo projeto, em comunicado à imprensa.