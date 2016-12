pub

A designer imaginou esta linha na fronteira entre roupa e o swimwear, realçando os contornos dos modelos, criando uma nova gama de cores em exclusivo para a marca. A boutique Espace Cannelle é assim a única loja em Portugal a comercializar parte desta colecção, dando mais uma vez a oportunidade às suas clientes e consumidoras da marca, de estarem no topo das tendências e em perfeito contacto com o exclusivo.

"As minhas primeiras memórias da ERES estão ligadas às cores singulares que descobria em cada estação, sempre que passava pela janela da loja da Place de la Madeleine" confessa Leroy. "Eu trabalhei de mãos dadas com o estúdio ERES de forma a conhecer os seus códigos conseguindo assim, expressar a minha própria visão" acrescentou a criadora, que desenhou a sua inspiração através das linhas gráficas de obras de arte contemporâneas e fotografias vintage de mulheres na praia

para as posturas desejadas. "Eu imaginei esta coleção como os provadores de um grupo de mulheres que deixa tudo para ir para uma praia deserta." Os fatos de banho são todos ornamentados com uma delicada trança, uma linha gráfica comum que destaca o corte dos desenhos. Uma das peças também inteligentemente transforma através de um cinto, uma peça em duas, para uma maior versatilidade.

Uma variedade de acessórios acompanha a linha de fatos de banho, abrangendo desde a toalha de banho e o seu suporte, até um saco oversized e um macacão em seda. "Eu queria criar peças práticas que são fáceis de usar e vestir ao longo do dia, mesmo na cidade", disse a Designer que ainda imagina os seus fatos de banho de uma peça a serem transformados em elegantes bodys de tempos em tempos.

Juntos, fatos de banho e acessórios constituem uma coleção dinâmica que permite às mulheres estarem elegantes todo o tempo, junto ao mar ou na cidade.