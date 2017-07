A H&M acaba de anunciar o nome que vai assinar a próxima colaboração exclusiva da marca: Erdem Moralioglu . A residir em Londres e adorado pelas celebridades, o designer vai criar uma série de peças para homem e mulher.





Foi o conhecido realizador de filmes como Moulin Rouge ou séries como The Get Down a assinar o filme da nova campanha, já disponível. "Para mim, a moda é muito mais do que roupa, é uma forma de expressão, uma forma de arte por si só. Estou entusiasmado por colaborar com Erdem e com a H&M para revelar a história desta coleção única", conta Luhrmann.