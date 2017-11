Pode não reconhecer imediatamente os nomes de Aya Jones e Ruth Bell (afinal, na era das redes sociais, Gigi, Bella e Kendall roubam quase todas as atenções), mas desde a adolescência que estão entre as modelos preferidas de marcas como a Miu Miu ou a Dior e de publicações como a i-D, a Vogue ou a Numéro. Agora, juntam-se ao grupo de modelos que protagonizam a nova campanha da Mango para a época festiva. Fomos saber mais sobre os seus gostos e os seus planos para o futuro.





RUTH BELL



Esta nova campanha da Mango conta a história de um grupo de desconhecidos que saem à noite e acabam por encontrar-se na mesma festa. Como é uma saída à noite perfeita para si?



Uma noite perfeita tem de incluir bons amigos e boa cerveja.





Rapar o cabelo teve um enorme impacto na sua carreira e o sucesso que tem vindo a alcançar envia uma mensagem sobre a importância da diversidade na indústria da moda. Sente que essa decisão inspirou outras pessoas?



Espero que inspire as pessoas a sentirem-se confortáveis com aquilo que querem e a serem fiéis a si próprias.





Já desfilou para marcas como a Dior, a Gucci e a Moschino. Lembra-se do seu primeiro desfile? Como foi a experiência?



Sim, lembro-me muito bem. Estava mesmo muito nervosa e convencida de que ia cair na passerelle!





Vive com os seus pais e com a sua irmã May, também modelo, em Kent. Se pudesse mudar-se para qualquer outro ponto do mundo, para onde iria?



Acho que voltaria à Austrália, onde já vivi antes. O tempo é fantástico e as pessoas são muito amigáveis.





O que costuma fazer quando precisa de relaxar?

Quando tenho tempo livre, durmo! Com todas as viagens e trabalhos, os meus horários de sono nunca são regulares e muitas vezes é difícil conseguir dormir o suficiente.





Que peças e tendências vai adicionar ao seu armário este outono?

Preciso de umas botas giras. Ando à procura de um bom par para o inverno.





AYA JONES



Se pudesse escolher apenas uma peça da nova campanha da Mango para vestir numa saída à noite, qual seria?

Já pedi que me deixassem ficar com o vestido preto com lantejoulas para ir a uma festa. Acho que seria perfeito para o Ano Novo!





Existe algum ritual de beleza que costume fazer antes de uma sessão fotográfica?

Eu tenho sempre a mesma rotina, independentemente de ter um trabalho no dia seguinte ou não. Lavo o rosto com água micelar todas as manhãs e todas as noites e uso um esfoliante e uma máscara duas ou três vezes por semana.





A falta de diversidade étnica dentro da indústria da moda tem sido um dos assuntos mais debatidos ultimamente. Enquanto modelo, existem decisões e mudanças que sente que poderiam ser feitas para atingir um equilíbrio?

Só quero que todas as mulheres tenham os mesmos direitos e igualdade na indústria, independentemente da sua etnia ou cultura.





Quais são os seus planos para o futuro? Existe algum objetivo que quer muito cumprir?

Gostava de começar a fazer trabalhos em representação e de ter a minha própria loja de produtos de cosmética para todos os tipos de pele e cabelo. Também gostava de comprar um apartamento no futuro, fazer bons investimentos.





Quando não está a trabalhar, onde podemos encontrá-la?

No ginásio, que me ajuda a relaxar. Também adoro ir ao spa para massagens ou passar algum tempo no jacuzzi ou na sauna. E ouvir música!





Que peças e tendências vai adicionar ao seu armário este outono?

Já comprei um casaco novo, um par de ténis e uns saltos altos. E algumas peças mais elegantes em renda.

Cresceu em Paris, mas tem viajado por todo o mundo desde o início da sua carreira. De que sente mais falta quando está longe de casa?