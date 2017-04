pub

Fica difícil resistir aos novos Converse, disponíveis em seis cores diferentes. Trata-se de uma coleção primaveril em colaboração com a marca Office que surge em tons pastel e que inclui o clássico modelo da marca All Star Low.

Esta coleção conta com um pormenor que confere uma certa graça aos novos modelos: uma espécie de aba na zona do calcanhar em tom contrastante com a cor do ténis. Todos os modelos são feitos em pele da melhor qualidade e camurça suave.