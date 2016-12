Encontre "o tal" com a Triumph

Baseada no filme original "Encontre o Tal", de 2015, vencedor de vários prémios, a sequela dá vida à experiência de encontrar"o tal" soutien perfeito através de uma abordagem encantadora e mágica que conta com três modelos chave Amourette – o novo soutien redutor e os modelos Magic Wire e regular com aro, todos nas cores desta estação.

Hannah Ferguson, rosto global da Triumph para a estação de Outuno/Inverno 16 e modelo internacional, conta que "é fascinante ver pela segunda vez o meu ‘futuro eu’ enquanto personagem animada e é um prazer fazer novamente parte desta grande campanha". "Sempre gostei de trabalhar com a Triumph, o fit e design das peças fazem-me sentir feminina e sexy", acrescentou.



Veja o vídeo da campanha abaixo.