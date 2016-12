pub

Depois de o Aqua Portimão ter recebido um espaço da marca Keep Chic, no qual ofereceu 50 pares de sapatos às mulheres que os calçaram de forma perfeita, agora é a vez de a Keep Chic and Be Woman chegar pela primeira vez até ao Espaço Guimarães, para que também os vimaranenses possam experienciar momentos únicos, de 2 a 6 de novembro.

O KEEP CHIC and be Woman permite às visitantes a possibilidade de participarem no desafio que as habilita a levar para casa um par de sapatos. Há sapatosde vários tamanhos e cores guardados nas 50 gavetas de um incrível móvel concebido a pensar nos sonhos de qualquer mulher, localizado na Praça da Luz. Sábado e domingo, entre as 12 e as 15 horas, também as meninas mais pequenas podem tentar a sua sorte.





E porque onde há moda há festa, estilo e glamour, várias figuras públicas irão passar pelo centro comercial para se juntarem aos visitantes na iniciativa e desfrutarem das ofertas. Bárbara Lourenço, Carolina Loureiro, Sofia Arruda, Ana Garcia Martins (autora do blog A Pipoca Mais Doce) e outros convidados estarão no Espaço Guimarães no sábado, dia 5, para uma tarde de muita animação.





A juntar aos sapatos há ainda maquilhagem flash com apoio Sephora, zona lounge cedida pela CASA, anéis da White para oferecer todos os dias entre as 18h e as 20h e pinturas faciais da Claire’s para os mais pequenos durante o fim-de-semana (dias 5 e 6).