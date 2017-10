Amiga e musa de Nicolas Ghesquière, diretor criativo da marca, Emma Stone é agora a nova embaixadora da Louis Vuitton. O título foi anunciado durante o Festival de Cinema de Londres, onde estreou o seu filme mais recente, Battle of Sexes. A atriz explicou que está muito entusiasmada com a parceria: "Eu e a minha stylist, Petra, ficamos muito felizes com a proposta. Estamos muito entusiasmadas com as colaborações que temos planeadas como o talentoso Nicolas Ghesquière." O designer da maison também se mostrou empolgado com a parceria.





Emma Stone, que ganhou um Óscar de Melhor Atriz pelo seu papel em La La Land, ao lado de Ryan Gosling, já tem duas estreias previstas para 2018. Uma delas, a série Maniac, também produzida por si.