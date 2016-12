pub

Encerra tudo o que uma it-girl é: inteligência, estilo, atitude e carisma. Pela tez latina e cabelos escuros, ou até mesmo pelo nome, ninguém diria que é britânica, mas a verdade é que Emily Ratajowski nasceu em Londres nos anos noventa, mais precisamente em 1991. Tornou-se conhecida pela personagem Thasha, a namorada de Gibby na série televisiva iCarly. Em 2012 saltou para as luzes da ribalta como modelo, ao aparecer nua na capa da Treats Magazine. Depois disso, integrou o elenco do filme Gone Girl contracenando ao lado de nomes sonantes no mundo da sétima arte como Ben Affleck e Rosamund Pike.



A sua conta de Instagram é um fenómeno – conta já com mais de 4 milhões de seguidores - e o seu site, emrata.com, é um verdadeiro portfólio dos mais variados projetos da modelo, de produções de moda para a Rag & Bone a artigos na Nylon, aos Fashion Books de Bruce Weber.



O seu estilo é marcado por uma elegância e sensualidade que lhe parecem ser intrínsecas, e que se evidenciam nos vestidos justos, nos crop tops e nos jumpsuits com que a vemos nos eventos da moda, da beleza, do cinema.