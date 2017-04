Journeys

é o projeto digital em que a Mango apresenta, a cada estação, três histórias que traduzem diferentes personalidades. Depois de

Camille Rowe

encarnar a modernidade,

Julia Restoin Roitfeld a feminilidade,

Alma Jodorowsky

a positividade, chega agora a vez de Langley Fox, filha da atriz Mariel Hemingway e neta do emblemático escritor Ernest Hemingway, protagonizar o novo capítulo desta aventura de verão, passada em Louisiana.



Langley é artista, ilustradora e modelo, e nesta campanha encarna uma rapariga que descobre Nova Orleans, onde a música, o célebre Mardi Gras e o vudu se convertem no cenário perfeito do próximo verão.