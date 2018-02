Depois da comemoração dos 25 anos, que foi assinalada nas últimas duas edições, a ModaLisboa celebra a 50.ª edição do evento com garantias de que "continua a viver com a mesma ambição e objetivo: criar para sempre (…) garantindo a liberdade que ainda faz a moda ser inesperada, desafiadora, refrescante e imprevisível", pode ler-se no comunicado à imprensa que anuncia os quatro dias dedicados à moda que se assinalam em março. Segundo o mesmo comunicado, "n.º 50 não será nostalgia, mas saudades do futuro. Um futuro que ninguém conhece mas que todos ambicionam – de forma rápida e rapidamente partilhável".