Um desfile cheio de magia e sensualidade marcou o lançamento da nova coleção da Women’secret, Limited Edition’17, em Madrid, Espanha. A marca apresentou as novas linhas de lingerie, bem como algumas das peças de swimwear para a próxima primavera/verão. O espetáculo culminou com a apresentação do novo fashion film Wanted, protagonizado pela atriz espanhola Elsa Pataky.

Nesta coleção, destacam-se os laços combinados com texturas opacas e transparências. São protagonistas também os tops com aro, os decotes coração e pescoço de cisne e os vestidos inspirados nos códigos da lingerie.

O Women’secret Night aconteceu na Sala Riviera, em Madrid, e contou com a apresentação do modelo Juan Betancourt.

A modelo e atriz internacional Elsa Pataky junta-se pelo quarto ano consecutivo à Women’secret, agora para protagonizar uma campanha inspirada no film noir e dirigida por Paula Ortiz.