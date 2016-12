Pensado em exclusivo para o universo feminino, o ELETTA SYNC mantém a intemporalidade do relógio clássico acrescentando-lhe inúmeras funcionalidades tecnológicas que trazem uma nova experiência de tempo a todas as Mulheres. Basta sincronizar a sua vida. Ou, melhor dizendo, conectar o seu telemóvel com o ELETTA SYNC através da APP ELETTA (disponível na Play Store e App Store) e viver mais in sync com tudo o que a rodeia.