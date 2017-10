Vários jornais espanhóis publicaram um comunicado segundo o qual o El Corte Inglés vai lançar a Uni, uma marca low-cost destinada a "famílias jovens com filhos, que queiram poupar no vestuário do dia-a-dia". A marca será vendida nos hipermercados Hipercor, em Espanha, e mais tarde estender-se-á a outras superfícies do grupo. Por enquanto não há sinais de que virá para Portugal.





A Unit vem assim competir com marcas como a Primark e a Kiabi e venderá peças de roupa para criança pelo valor médio de 10 euros e peças para adulto a cerca de 15 euros.