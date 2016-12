pub

SEATTLE MESS é uma coleção com intenção de imprimir a rebeldia do grunge dos anos 90 no mundo atual de mudanças, com questões que põe em causa o modo de vida. Por isto, a estética é agressiva, confortável e mundana. O lado clássico é rompido por um desmazelo a nível de acabamentos, com imperfeições e desgaste propositado. Os tecidos são mutados através de tingimentos sob processos naturais, sobreposições, look oversize e careless. As tonalidades vão de ocres, rosa-velho e tons de chá.