Um dos designers da plataforma Bloom do Portugal Fashion, Eduardo Amorim, tem vindo a demonstrar que o talento nacional voa cada vez mais alto. Depois de apresentar a sua última coleção, Seattle Mess , uma proposta para a primavera de 2017, o jovem designer abre o seu primeiro espaço de autor, no Porto, dando o primeiro passo para a comercialização direta.A abertura da loja vai ao encontro da necessidade de aproximar as coleções e as peças de Eduardo Amorim junto dos clientes, dando a oportunidade de conhecer - e escolher - as peças num espaço físico. A marca chega assim ao Península Boutique Center, junto de lojas como Carolina Herrera, Purificación Garcia e Adolfo Dominguez.