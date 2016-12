pub

Como celebridade emblemática que é, Lagerfeld já soma algumas frases célebres. E se o designer tivesse uma para si? A aplicação Karlify Me vai dizer-lhe qual a frase que mais se adequa à sua fotografia de perfil na rede social Facebook. "I don't do selfies", "Do I look like I can cook? All I can do is open a can of coke, that's it!" ou "Vanity is the healthiest thing in life" são algumas das frases mais carismáticas.

