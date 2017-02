pub

A terceira campanha fotográfica da Miu Miu, captada por Alasdair McLellan, traduz-se agora num vídeo que nos transporta até ao próximo verão. Suddenly Next Summer tem como plano de fundo as bonitas praias da Califórnia, e narra uma tarde passada com amigas, Elle Fanning (a protagonista) Karen Elson, Caroline Murphy, Lara Stone.



Com a voz de Benny Goodman a cantar " Sing , Sing , Sing ", um hit de 1936 que marcou a era swing, o vídeo é revelado com através de um estilo vintage, e mostra o grupo de amigas que, entre risadas e trocas de olhares, protagonizam segundos inspiradores, seja areal como dentro do mar.